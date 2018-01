Marcelo Odebrecht vai deixar regime fechado e preocupa executivos

Marcelo Odebrecht deixa o regime fechado para começar sua pena em casa no dia 19 de dezembro.

O fato está provocando certa inquietação entre executivos e funcionários no Grupo. Apesar, claro, de todos terem ciência da proibição judicial sobre qualquer participação do ex-executivo na formulação de estratégias ou negócios do conglomerado Odebrecht.

Diretores ligados

a Emílio dominam

Pelo que se apurou, hoje dominam a área os diretores ligados a Emílio Odebrecht. Mesmo que tenha deixado a presidência, Newton de Souza, por exemplo, permanece no conselho de administração.

Já os que trabalham na construtora – boa parte deles formados por Marcelo – reclamam por mais ação.

