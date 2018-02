Torcedores do Palmeiras encheram o Twitter de mensagens ofensivas à Rede Globo, domingo, durante a transmissão do amistoso contra a equipe do Red Bull. Motivo? A emissora se negou a chamar o estádio alviverde pelo nome, Allianz Parque.

A hashtag #ÉAllianzParqueRedeGlobo atingiu o topo do trending topics. Foram mais de 11 mil tuítes até as 18h.