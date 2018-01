Marca transforma tapetes em verdadeiras obras de arte para exposição durante o DW!

Francesca Alzati, designer têxtil da By Kamy, reuniu um time de peso da indústria das artes nacional e internacional para compor a exposição têxtil Alquimia, que abre dia 8 na Gabriel Monteiro da Silva, uma ação da marca para o Design Weekend (DW!).

“Pessoas ímpares que perpetuam a história e resgatam a vontade pelo objeto de desejo, colocando a tapeçaria no lugar que ela merece. Transformando os tapetes em verdadeiros objetos de desejo”, explica Francesca.

Entre os quatro nomes convidados pela designer, está um dos principais artistas de fibra do mundo, o chinês Lin Le Cheng — professor e diretor do departamento de Artes e Ofícios da Universidade Tsinghua, a maior da China. Em sua primeira exposição no Brasil, o artista traz obras que expressam o seu estudo estético e técnico de paisagens observadas a partir de experiências físicas.

“Após conceber as inúmeras intensidades entre as formas e os objetos, o artista transfere o seu estudo e percepção para o têxtil através do emprego de preciosas técnicas, transportando rigorosamente fio a fio a sua obra de arte para tapeçarias únicas e de valor simbólico altíssimo, com o máximo de respeito às tradições e à cultura milenar chinesa”, comenta Francesca sobre o trabalho do professor.

Os outros três artistas que vão participar da mostra, que transformará a maison da marca em um verdadeiro museu têxtil por uns dias são: a artista plástica Patrícia Kattan, o artista polaco-brasileiro Walter Goldfarb e designer Marcelo Borges.