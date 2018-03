Marca pop-up

Adriana Pelosini e Fernanda Piva Vidigal– donas da marca de roupas e acessórios Cruise – foram convidadas pelo Shopping Iguatemi para abrir uma loja pop-up até o fim de janeiro. “Estamos muito felizes, pois a Cruise é superconhecida por nossas amigas, mas não pelo grande público”, explica Fernanda. “A expectativa é triplicar o número de vendas em relação ao Natal passado”, emenda Adriana. A dupla vende suas peças em multimarcas pelo País e em dois e-commerces na internet. As moças fizeram escola com Eliana Tranchesi, na Daslu, e, antes de abrir sua própria marca, há dois anos, prestaram consultoria para diversas outras grifes. “O legal é que a cliente sai da loja com o look completo. É que, além de roupas, vendemos sapatos e acessórios”, frisa Fernanda.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.