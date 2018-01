A Rosa Chá foi buscar inspiração nos blocos de carnaval de rua para criar sua nova coleção. A fim de atender o público mais jovem, a marca criou uma linha mais leve e despojada para que as clientes pudessem aproveitar da melhor forma a folia.

As fotos (abaixo) foram feitas também em um “bloquinho” no Memorial da America Latina, o “ Carnaval na Praça”, em São Paulo. Buscando o mais real possível, para captar o espírito do carnaval e a energia dos blocos.