Marca de moda praia e yoga investe em estampas feitas à mão e modelagem como diferenciais

Estampas, preocupação como o toque do tecido na pele e o conforto são algumas das características que estão no DNA das peças fitness e praia da Melt Swim. Com clientes como a modelo Alessandra Ambrósio e a apresentadora Fernanda Lima, a marca criada por duas catarinenses surgiu quando Ana Luiza Caldas e sua sócia Gerusa Polotto, já morando em São Paulo, quiseram se sentir mais próximas da terra natal e conectadas com a praia. Além da conexão com o mar, tanto Ana, quando a designer de estampas da marca, são adeptas da prática do yoga. “Tem muita marcas que fazem roupas para yoga, mas a maioria são lisas e com estampas mais tecnológicas. Na nossa marca, as estampas são feitas a mão”, explica Ana , que vê neste processo seu o principal diferencial.

