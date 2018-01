Marca de moda praia de tamanhos grandes investe em qualidade

“Não é plus size”, diz Stephanie Bianchini, sócia da Madho – marca de moda praia para tamanhos grandes. Segundo ela – que abriu o negócio no início deste ano com a mãe, Daisy –, os modelos são feitos para mulheres em “diferentes momentos da vida”. Ou que preferem uma modelagem mais confortável. “Uma grávida, uma senhora ou alguém que quer ter sensualidade sem que fique nada sobrando”. É assim que Stephanie define sua cliente. Com numeração que vai do 42 ao 52 e materiais nobres, a grife agora tenta se estabelecer fora do mercado segmentado. “Queremos que a marca esteja em todos os lugares e lojas. Ainda existe bastante resistência dos lojistas, que só vendem numerações pequenas”, explica.

