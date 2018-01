Marca de echarpes reverte renda para produtores no Nepal

A carioca radicada em Miami Adriana Lerner Adelson é uma apaixonada por viagens e em uma de suas andanças conheceu uma pequena fabrica de echarpes feitas manualmente com puro cashmere, em Katmandu, no Nepal. Desse encontro nasceu a Arrivals Gate – marca que ela fundou junto com os artesãos nepaleses, na qual ela cria e eles executam sua arte em cima do cashmere. “Começamos o trabalho logo depois do terremoto que acometeu o país, em 2015. Com os xales consigo mostrar ao mundo a riqueza e a tradição da cultura têxtil nepalesas e assim fazer frente à escassez financeira da região”, explica a artista/empresária. No Brasil, suas peças podem ser encontradas no Espaço Quadrado – um mix de loja, galeria de arte e design dos sócios Mareu Nitschke e Carlos Bertuol – em Higienópolis.

