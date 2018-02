Apesar da Bienal começar oficialmente só no sábado que vem, os vips internacionais já estão na cidade e enfrentam programação intensa. Começam com um jantar hoje, oferecido por Isabella Prata, seguido de jantar, amanhã, na casa de Heitor Martins, dirigente do exposição.

Também amanhã, Milú Villela recebe em sua casa convidados internacionais, bem como Arnoldo Wald e Marcos Arbaitman. Quem se interessar, poderá participar do Leilão de Arte de James Lisboa ou então ir à festa da Art Basel no Lions.

Na terça, mais três almoços: o de Milú Vilella em torno da diretoria do MoMA, no MAM. E o de Frances Marinho e de Jay Khalifeh , colecionador. À noite, está marcada a pré-estreia da Bienal. Só para convidados.