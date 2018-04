Nem tudo é má notícia na terra de Sarney. Antonio Maciel Neto, da Suzano, e Eduardo Bartolomeo, diretor da Logística da Vale, anunciaram parceria, ontem no Rio, para implantar a futura Unidade de Celulose do Sul do Maranhão.

Criada para produzir, de 2014 em diante, 1,3 milhão de toneladas anuais de celulose.

Veja também:

Jantar no Escuro marca fim da temporada da Casa Cor 2009

Paço das Artes tem abertura de mostra com performance de Michel Groisman