A cada torcedor sua tristeza. Ao homenagear, na quarta-feira, os 39 anos do milésimo gol de Pelé, o diário argentino La Nación lembrou que foi contra um goleiro… argentino! (Andrada, do Vasco).



Em seguida, o jornal afirmou que o doutor Edson, com seus 1.281 gols, é “para muitos, o melhor futebolista da história”.

