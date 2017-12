Mara Gabrilli não consegue falar sobre inclusão em hotel de SP

Relatora da Lei Brasileira de Inclusão, a deputada Mara Gabrilli era a convidada ilustre para fazer, no sábado, em SP, uma exposição sobre o tema na abertura de um evento patrocinado por entidades de notários e cartórios — entre elas Colégio Notarial do Brasil e a Associação dos Notários e Registrários. Sua participação, no entanto, acabou transformada em depoimento gravado às pressas e exibido no telão do encontro, para uma plateia de 400 pessoas.

Motivo? Embora o hotel do evento fosse um quatro estrelas, no centro da cidade, a cadeira de rodas que a deputada utilizava não cabia no elevador – e ela não pôde entrar.