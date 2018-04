Mara e Eduardo Linhares comemoram Bodas de porcelana do Grupo Trio

Mara e Eduardo Linhares comemoram 20 anos do Grupo Trio. Fundado em 1996 pelo casal, na Vila Olímpia, o grupo conta hoje com três estabelecimentos que levam o selo Trio – e um quarto está à vista. “Esse ano vamos inaugurar o restaurante Trio One, na Avenida Berrini, vizinho de um de seus irmãos, o Trio Pérgola, aberto ano passado”, conta Mara. “O Pérgola é um espaço de eventos que conta com um dos skylines mais valorizados da cidade. Tanto assim que estamos sendo procurados para abrigar casamentos e eventos corporativos”, acrescenta Dudu. O menu do novo Trio One promete manter a linha dos outros: comida clean e saudável.