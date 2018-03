José Yunes, assessor especial de Temer, estará no Iate Clube Ilhabela domingo para a final do maior certame náutico da America do Sul, a Semana da Vela.

Na condição de comodoro, Yunes se disse, ontem, feliz com o fato de a Marinha – que todo ano prestigia o evento – ter levado o navio veleiro Cisne Branco para participar da largada e chegada.