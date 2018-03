Máquina do morro

Ao verem Lula enfiar a cabeça em um carro blindado, durante a Laad – feira de equipamentos militares no Rio – seguranças próximos exultaram: “O presidente entrou no Caveirão! Entrou no Caveirão!”

Trata-se dos blindados que sobem o morro procurando suspeitos nas favelas…

Veja também:

Mozarteum Brasileiro inicia nova temporada na Sala São Paulo, com a Elbiopolis Orquestra, de Hamburgo, e noite de gala em homenagem aos 250 anos de Haendel

Atores brilham na noite do Grande Prêmio Vivo de Cinema, no Rio

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte