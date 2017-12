Se o Mapa do Impeachment do Vem Pra Rua está na direção correta, não será tarefa simples tirar Dilma do Planalto via Congresso. Ela teria hoje 153 votos a seu favor, nas duas Casas, precisando de mais 19 para completar 172 e ficar no cargo – a serem conquistados num pelotão de 247 indecisos.

A turma do “fora Dilma”? Por ora, 193 parlamentares.

Mapa da rua 2

As despesas de uma manifestação como a de hoje, para o Vem Pra Rua, oscilam chegam a R$ 30 mil gastas na operação na rua, segundo se apurou. Já para internet, gasta-se algo como R$ 170 mil. Os recursos chegam via doações.