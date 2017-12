MÃOS NA MASSA

Há dois anos, as amigas de infância Joanna Naracci e Larissa Saraval já sabiam que queriam abrir um negócio juntas. Focadas em um público que gosta de fazer trabalhos manuais – como cozinha e jardinagem –, acabaram por fundar a Casa Lingo, que vende produtos, uniformes e mimos para essas ocasiões. “Começamos a atender clientes que desfrutam desse lifestyle, gente que gosta de receber em casa, que tem cuidado com o ambiente”, conta Joanna. “Fazemos questão de manter toda a confecção aqui no Brasil e fomentar o trabalho local”, endossa. Além do site, a dupla – que pretende abrir uma loja própria – já vende em lugares como a Mo.d, Quitanda e Galeria Nacional.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.