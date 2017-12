Mãos de tesoura

Ronielison Costa, mais conhecido como RL Dú Cortte, barbeiro oficial da seleção, fez rasante por São Paulo, anteontem, na sede da Gillette. Eleito no Caldeirão do Huck,Dú Cortte revelou que o jogador mais vaidoso do grupo, sem dúvida, é Daniel Alves: “O cara pede para retocar o cabelo sempre”. Quem não deixa cortar? “Neymar não gosta de mexer muito, porque o cabelo é a marca dele, é como o David Luiz, que só deixa aparar as pontas.” Os menos vaidosos, ainda segundo o excêntrico barbeiro, são Ramires e Fernandinho, que “só passam máquina zero”. Já Felipão não deixa nem chegar perto de seu indefectível bigode: “Fui tentar mexer e ele falou ‘não bota a mão aqui não’”(risos).

Além de Dú Cortte, Lucas, do PSG (em pé na foto), também esteve no evento. O jogador disse ter assimilado bem o fato de não ter sido convocado: “Faz parte do futebol. Tem de saber aceitar. Sou jovem e ainda terei muitas oportunidades”, afirmou o meia.

Sobre a Copa e a seleção, foi enfático: “A gente não pode confundir confiança com falta de humildade. Eles sabem que têm uma ótima seleção, mas é preciso batalhar muito”. Indagado sobre onde irá assistir aos jogos, não teve dúvida: “Em casa, com minha família e amigos. Fazendo churrasco e torcendo para meus companheiros”./MARILIA NEUSTEIN