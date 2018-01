Haddad está em busca de parceiros para o Braços Abertos. Durante reunião com a organização do Troféu Cidade de São Paulo e o patrocinador da prova – Carrefour –, o prefeito perguntou se a cadeia de hipermercados empregaria moradores da Cracolândia que participam do programa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.