Vik Muniz aceitou ser personagem do documentário do cineasta João Jardim. O filme leva título provisório de Lixo Extraordinário.

Coproduzido pela O2 Filmes e Almega Projects, relata a trajetória do lixo no Jardim Gramacho, no Rio. E a sua transformação pelas mãos do artista plástico.

