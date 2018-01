Mão na massa

Além de prender olhares dos telespectadores no programa MasterChef, da Band, Paola Carosella não se cansa de produzir coisas novas. A chef argentina – radicada no Brasil – quer cada vez mais atiçar o paladar e o interesse dos frequentadores do restaurante Arturito, em Pinheiros, e das duas unidades do La Guapa – casa de empanadas – também comandadas por ela – que comemoraram um ano quarta-feira.

Para celebrar, Paola lança um “pocket book”, com fotos, histórias e algumas receitas da típica especialidade latina. E não para por aí. A moça planeja ainda, além de abertura de novas unidades, a criação de um espaço destinado a abrigar aulas, palestras e desenvolvimento de conteúdo gastronômico. “Tenho muitas ideias sempre”, afirma, adiantando que também pretende estrear, em breve, seu canal de vídeo na internet.