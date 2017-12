Mão na massa

Fabiana Saad, CEO de operação e sócia do e-commerce de peças de design Home It, está cheia de novidades. “Acabamos de fechar com novos sócios. Um deles é o apresentador Bruno De Luca, que assinará uma linha de acessórios. Tem também o dono de um shopping ”, diz, misteriosa. O momento coincide com a saída da sociedade da apresentadoraMica Rocha, uma das fundadoras do site. Neste novo contexto, a moça está atrás de um ponto físico para a marca. Fabi também é dona do site Imagem Pessoal, com dicas de como se portar no trabalho – o que já lhe rendeu convite do Google para dar palestras a jovens mulheres empreendedoras.

