Mão na massa

Ainda festejando o sucesso do longa Mato Sem Cachorro– e preparando o terreno para a estreia em circuito nacional do filme Confia em Mim (apresentado em Cannes), João Daniel Tikhomiroff tem visto sua agenda ficar cada vez mais recheada. Sua Mixer já está às voltas com as segundas temporadas das séries O Negócio, para a HBO, e Águias da Cidade, para a Discovery. E ele vem trabalhando de sol a sol com Jayme Monjardim na montagem do especial de Roberto Carlos. “São 40 anos de parceria do Rei com a Globo, então estamos investindo em um programa 100% original”, avisa. Entre as novidades, um clima de Oscar – “mas com tapete azul”. E Roberto chegará ao palco a bordo de sua Lamborghini branca. Entre os convidados, William Bonner e Fátima Bernardes, Tatá Werneck e Tiago Abravanel (interpretando ele mesmo e também Tim Maia). É muito? Pois João Daniel ainda arrumou tempo para repaginar o especial de fim de ano da emissora. Ufa!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.