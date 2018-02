Mão e pé na rua

Desde 2005, Henrique EDMX Montanari – artista multimídia nas áreas de animação digital e artes plásticas – ocupa os espaços de São Paulo. Ele realiza intervenções artísticas usando, principalmente, pôsteres e stickers. Esta semana, o artista espalhou, na forma de lambe-lambe, reproduções da gravura Fixed Skull, que será lançada, em grande estilo, quarta-feira, em série limitada de 40 cópias, na Matilha Cultural – centro de cultura independente. Segundo Montanari, a ideia de fazer esse trabalho surgiu de uma parceria com o amigo e designer Pablo Gallardo, dono do Juice Studio. Mote? O lifestyle ciclístico, paixão de ambos. Aliás, no mesmo dia também será possível ver uma instalação feita com bicicletas customizadas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.