Mantega adia anúncio de medidas para segunda-feira

Convocados para encontrar o ministro Guido Mantega, sexta-feira , na Fiesp, vários empresários foram avisados hoje, por meio de e-mail, que o encontro passou para segunda-feira. Motivo oficial? Problema de agenda de Mantega. Motivo extraoficial? Os técnicos do ministério ainda não conseguiram fechar as contas do pacote para, então, submetê-lo à aprovação da presidente Dilma. O ministro da Fazenda promete anunciar uma segunda leva de medidas destravando o andar da carruagem do setor produtivo na tentativa de aproximar os empresários do governo.

