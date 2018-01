No mesmo dia que Manuela D’Ávila anunciou sua pré-candidatura à Presidência, pelo PCdoB, a deputada também…casou-se com o músico Duca Leindecker, com quem já tem uma filha.

