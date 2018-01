O Procon fiscalizou, em outubro, estacionamentos nos arredores dos estádios do Pacaembu, no jogo entre Corinthians e Botafogo, e do Morumbi, no show de Eric Clapton.

E multou sete empresas que cobraram preços abusivos durante os eventos. A alta variou entre 87% e 2.500%. Sem incremento dos serviços.