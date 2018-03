Zé Celso Martinez e militantes do movimento LGBT se reuniram, no fim de semana, com Luiza Eluf. Motivo? Entregar à procuradora proposta de lei que prevê a defesa da criminalização de atos homofóbicos.

Luiza está trabalhando na revisão do Código Penal Brasileiro, cuja versão atual não considera o crime de homofobia.