O Fronteiras do Pensamento fechou parceria com o Instituto CPFL – vão promover encontros com entrevistas em NY. Os primeiros? Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, e os sociólogos Saskia Sassene Richard Sennett.

As conversas integrarão o programa Café Filosófico CPFL e também o site do Fronteiras.

Manhattan 2

Carlos Alberto Parreira segue nos EUA após a vitória sobre Portugal, em Boston. Participa do Gala da BrazilFoundation, dia 18, no MoMA, em NY. Levará camiseta autografada por toda a seleção, que será leiloada em prol da instituição.