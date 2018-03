Mangia che te fa bene

Juscelino Pereira comemora os 12 anos de seu restaurante Piselli com um menu degustação especial feito em… doze etapas. O Menu Di Compleanno é assinado pelo chef David Kasparian, sob o comando do restaurateur, claro. “Pensamos nos pratos de um jeito que as 12 etapas tragam ao paladar diversas sensações, como a mistura do quente e frio, do doce e salgado”, explica. Entre as criações, ele destaca a “granita de soro de búfala com polpa de tomate e broto de manjericão” e também a “costela de porco, pak choi e chutney de banana e amburana”. Durante o mês de julho, na unidade dos Jardins.

