Lula ministro e a ‘vingança’ do caseiro Francenildo

Por coincidência, Itajiba Catta Preta Neto – primeiro juiz a acatar liminar suspendendo a posse de Lula, na quinta-feira – é o mesmo que mandou a Caixa Econômica pagar indenização ao caseiro Francenildo.

E mais: a ação judicial do dia 17 aconteceu exatamente dez anos depois da violação do sigilo do caseiro… em 17 de março de 2006.

Lula ministro 2

Segundo fonte próxima ao processo de Francenildo, é como se ele estivesse assistindo aos acontecimentos – na poltrona – e se deliciando em ver como o destino pode ser irônico, e cruel, ao fazer seus “julgamentos”.

Isto é: o tema “violação dos direitos individuais” volta à cena uma década depois, agora mudando o “ofendido”.