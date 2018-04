Mangabeirices

Com a despedida no horizonte e a volta a Harvard já definida, Mangabeira Unger fez sua última distribuição de pérolas, dias atrás, em seminário no Ipea, em Brasília. Algumas delas:

“No Brasil, todos são social-democratas ou social-liberais. O social é um açúcar para dourar a pílula.”

“Nosso problema não é falta de convergência. É falta de divergência.”

“A tarefa do Ipea não é organizar o consenso, É organizar o dissenso.”

“Pensamento estratégico não é planilha, mas seqüência. Não é arquitetura, mas música.”

