Tudo na Brasa

André Lima de Luca é um amante do fogo. A paixão pelas labaredas levou o paulistano a largar o mercado financeiro, há alguns anos, para estudar diferentes técnicas de churrasco. “Tive aulas com Rob Rub, campeão americano de barbecue e passei um tempo no Texas para conhecer a tradição culinária de lá”, conta o moço, que foi o primeiro brasileiro a ganhar o certificado de Pitmaster no País. “Pit é um grande forno a lenha onde as carnes são defumadas lentamente”, explica. Com muitos amigos fora do Brasil, ele vive em festivais gastronômicos pelo mundo. “Em um deles conheci o Jamie Oliver, que virou um amigo pessoal”. André transformou suas receitas em um livro, o All Fire, que foi publicado no fim do ano passado. “Quero mostrar que é fácil fazer uma boa carne com o que se tem na dispensa. Também dou dicas de como ver qual é o ponto da carne, conforme a temperatura.”

