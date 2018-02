Em plena semana do Dia Internacional da Mulher, a Câmara está a um passo de aprovar a ampliação da licença-maternidade – de 120 para 180 dias – a todas as gestantes ou adotantes. E hoje é o Dia D do projeto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.