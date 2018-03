O futebol também será contemplado. Como se trata de duas seleções campeãs de Copas do Mundo, estão tentando articular uma espécie de Mundialito: um minitorneio do qual participarão dois times de cada país. Os brasileiros, com um prerrequisito: precisam ter raízes na Itália.

Além, claro, de uma disputa emocionante: um jogo entre as duas seleções nacionais.