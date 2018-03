MAM e Queermuseu são alvo da CPI de Magno Malta

Os curadores do MAM e da exposição Queermuseu viraram alvo da CPI dos Maus-tratos a crianças, de Magno Malta. São do senador 140 dos 145 requerimentos da comissão. E ele já marcou viagem do grupoi ao Espírito Santo, seu reduto eleitoral.

Colegas dizem que ele segue o mesmo roteiro midiático que adotou na CPI da Pedofilia, de 2009 – outro ano imediatamente anterior às eleições.

Até Eunício Oliveira ficou descontente, no episódio em que Malta tentou exibir pessoas nuas na da TV Senado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia mais notas na coluna:

+ FHC defende Alckmin para disputa presidencial

+ Madonna fará bate-volta para o casamento de empresário no Rio