Raul Seixas vai virar filme.

Começaram, no domingo, as filmagens do documentário Raul Seixas, o Início, o Meio e o Fim. Lançamento previsto para o fim do ano.

Veja também:

MAM é palco de vernissage da exposição Olhar e Fingir: fotografias da coleção Auer, com cerca de 290 imagens

Família Jereissati e Ana Paula Junqueira capitaneiam festa de inauguração da loja Christian Louboutin, no Shopping Iguatemi

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte