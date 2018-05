Malpassado

Apesar das operações do JBS-Friboi não serem tão afetadas com o embargo da carne brasileira pela Rússia, Wesley Batista defende rapidez na solução do problema. Em conversa com a coluna, o dirigente do maior complexo frigorífico do mundo atesta não ter recebido qualquer notificação oficial sobre o assunto: “Li nos jornais”.

E não arrisca um palpite sobre o porquê da retaliação russa, se é política ou técnica.

A sanção atinge três unidades do Friboi. Mas como outras oito continuam podendo vender para lá, as exportações da empresa não devem ser afetadas.

Para o setor de suínos, entretanto, a medida terá efeito bomba a partir do dia 15. “Dos 21 frigoríficos habilitados para vender à Rússia, sobrou apenas um”, conta Pedro de Camargo Neto, presidente da associação dos exportadores de carne suína.