Dória se move para garantir apoio do PMDB

Alterado às 11:15 para atualização de informações.

O prefeito eleito João Doria deu novos sinais de que quer o PMDB do presidente Temer fazendo parte de sua gestão.O namoro entre os tucanos e peemedebistas em São Paulo segue firme. Na quarta-feira, Doria se reuniu com o deputado Baleia Rossi, presidente do PMDB municipal.

No entanto, ainda não foi batido o martelo em nomes e cargos. Os dois grupos vão aguardar a reunião na terça-feira em Brasília, com o presidente. Integram a comitiva do encontro com Temer: Doria, Semeghini, José Yunes, Baleia Rossi, Ricardo Nunes e George Hato.