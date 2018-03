‘Mala educación’ na Educação?

Chega à Justiça ação do Ministério Público Estadual acusando a ex-secretária de Educação Maria Aparecida Perez de superfaturamento. O contrato de R$ 21,8 milhões, assinado com a FGV para a criação do Portal Educação, segundo o promotor Saad Mazloum, deveria ter custado bem menos.

Ele calcula R$ 4,9 milhões. Uma diferença de 330%.

‘Educación” 2

Além disso, a promotoria questiona a contratação, pela FGV, de outra empresa para fazer o serviço.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A fundação foi escolhida sem licitação por ser instituição sem fins lucrativos. E não poderia, segundo o MPE, terceirizar o trabalho.

‘Educación’ 3

O MPE quer, entre outras, que a FGV devolva R$ 3,9 milhões dos R$ 6,5 milhões já pagos à fundação.

Procuradas, as rés Maria Aparecida Perez, secretária de Educação na gestão Marta, e a FGV, dizem não terem sido notificadas.