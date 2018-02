Manuela D’Ávila e Adalberto Frasson, do PC do B, enviaram resposta a Claudio Lottenberg, que repudiou artigo de José Reinaldo Carvalhono site O Vermelho. O comunista criticou a Confederação Israelita do Brasil – presidida por Lottenberg – e sua campanha contra a vinda de Ahmadinejadà Rio+20.

Para tentar acalmar os ânimos, a candidata à prefeitura de Porto Alegre e o presidente do PC do B na capital gaúcha alegam que muitos partidários “expressam opiniões próprias, que nem sempre correspondem à visão majoritária da organização”.

Mal-estar 2

Lottenberg enviou carta ao partido lembrando de judeus que já fizeram e fazem parte do PC do B e atacando o texto de Carvalho – que chegou a comparar sionistas a racistas.