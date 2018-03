Foi com tristeza que amigos de Roger Wright e Lucila Lins se inteiraram de detalhes sobre a queda do King-Air que revelam: se o combustível do avião não tivesse vazado para o lado direito, estariam todos vivos.

Ao bater numa árvore, em terreno mais alto que a pista, só a asa direita foi atingida. Trens de pouso se dobraram muito pouco para trás e os pneus não foram queimados.

Ou seja: o avião aparentemente bateu, avançou uns 800 metros e “estolou” – já que apenas a vegetação onde caiu, antes da pista, foi amassada e o bico ficou intacto.

