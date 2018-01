Roberto Loeb, que comandará a revitalização do Cine Belas Artes, está animado. É a terceira reforma do cinema feita pelo escritório do arquiteto.

Ele afirmou à coluna que pretende manter a identidade do local e mostrar, simultaneamente, o amadurecimento do espaço.

Make over 2

E mais. Loeb quer apresentar projeto a Haddad e Juca Ferreira envolvendo as lojas de iluminação da Rua da Consolação.

Para dar nova vida à área por meio de uma “calçada das luzes”.