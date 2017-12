Major Olímpio promete atacar Alckmin de novo hoje no debate da Globo, em São Paulo, a exemplo do que fez no último – apesar de seu partido, o Solidariedade, já acenar apoio ao PSDB antes mesmo do segundo turno. “Ninguém me põe para bater palma para alguém apoiado por Alckmin. Não tenho preço”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.