Maitê Proença passou uma semana no Haiti com uma equipe de filmagem. Voltou para casa com forte gripe e exaustão, mas feliz da vida pelas sete horas de imagens feitas em Porto Príncipe. Os trabalhos de recuperação da cidade arrasada por um terremoto devem virar documentário nas mãos da atriz.

