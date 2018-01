A Defensoria Pública de SP entra hoje na Justiça com ação civil pública contra Levy Fidelix e o PRTB. Pede indenização de R$ 1 milhão por dano moral coletivo por causa das declarações do candidato no debate da Record.

