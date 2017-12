Mais um restô

José Eduardo Rotella (embaixador de Chivas Regal há 18 anos), Rodrigo Lacerda (chef) e Cacá Ribeiro (sócio das boates Lions e Yacht) se unem em uma nova empreitada: a abertura do restaurante José. O futuro point – que já começa a funcionar em esquema de soft opening a partir do mês de julho – ficará na rua Mato Grosso, em Higienópolis. Localizado em uma antiga casa em ruínas, agora restaurada com projeto arquitetônico de Duda Arruk, o local foi encontrado por Cacá, em uma das suas caminhadas pelo bairro onde mora. José terá capacidades para até 68 pessoas e promete um cardápio que mistura a culinária clássica francesa com a mediterrânea. Com direito ao acervo de uísques de Rotella.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.