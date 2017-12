Ricardo Lewandowski não acredita que o fim das doações de empresas às campanhas eleitorais aumente o trabalho das cortes, multiplicando doadores individuais — como alegaram outros integrantes do STF.

“Nosso trabalho cresce é com o aumento do número de partidos”, disse o presidente da corte, anteontem, durante a posse de Mário Devienne Ferraz no TRE paulista.