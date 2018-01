Antes de entregar o cargo, Joaquim Levy deixou emendas modificando a MP sobre tributação que está sendo relatada pelo senador Romero Jucá. Na ânsia de tentar melhorar as contas públicas, o ex-ministro da Fazenda pedia equalização de impostos atingindo fortemente mercado de capitais e cartões de crédito entre outros.

Calcula-se que as medidas gerariam um impacto de quase uma CPMF na arrecadação do Tesouro.

Mais impostos 2

O ano virou, as contas não fecharam, Levy foi embora e Jucá hoje segura a MP. Por quê? “Existe outra lógica agora, com o ano começando e um novo comandante, Nelson Barbosa. Só vou apresentar qualquer relatório depois de discutir o tema com os setores produtivos e entender como o aumento de imposto os atinge. Se não estiver em ressonância com o mundo real, este tipo de aumento não fará parte do relatório.”

Procurada desde quarta-feira, a assessoria de Barbosa não retornou os telefonemas.