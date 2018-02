Está no Brasil, à caça de possíveis clientes para comprar 73% da famigerada Companhia Siderúrgica do Atlântico, Guido Kerkhoff, CFO da ThyssenKrupp.

Quando resolveu sair do negócio, o Grupo começou pedindo US$ 10 bilhões. Depois, reavaliou a transação para US$ 7,5 bilhões. Agora, acredita-se que não consiga vender o ativo por mais de US$ 5 bilhões.